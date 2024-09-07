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01:36, 7 сентября 2024Бывший СССР

Российские военные уничтожили 48 безэкипажных катеров ВСУ за неделю

Российские военные уничтожили 48 БЭК ВСУ с 28 августа по 5 сентября

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Высокопоставленный военный источник рассказал ТАСС, что российские военные уничтожили 48 безэкипажных катеров (БЭК) Вооруженных сил Украины (ВСУ) за неделю.

«4 сентября был нанесен ракетный удар ОТРК "Искандер-М" по месту хранения и подготовки безэкипажных катеров противника в районе города Одесса. Уничтожены 20 БЭК. Всего с 28 августа по 5 сентября было уничтожено 48 украинских БЭК», — заявил он, добавив, что еще 38 единиц подобной техники были повреждены в местах их складирования.

Ранее Минобороны РФ отчиталось о том, что российские войска за неделю нанесли 17 групповых ударов в зоне проведения специальной военной операции (СВО). В результате ударов оказались поражены склады с вооружением и топливом, предприятия ракетно-космической и авиационной промышленности, а также энергетические объекты, цеха сборки беспилотных летательных аппаратов, места хранения безэкипажных катеров и пункты временной дислокации подразделений ВСУ.

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      Марина Совина
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