Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:16, 7 сентября 2024Силовые структуры

Сбившего шестилетнюю россиянку на велосипеде мигранта обвинили в сексуальном интересе

В Петербурге водителя из Узбекистана обвинили в сексуальном интересе к ребенку

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге 22-летнего водителя-мигранта из Узбекистана подозревают в сексуальном интересе к шестилетней девочке, которую он сбил. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

По данным издания, ЧП произошло в Невском районе города 30 августа. Пострадавшая вместе с матерью гуляла во дворе дома, расположенного на улице Крыленко. Она каталась на велосипеде, когда ее сбил фигурант, который ехал за рулем автомобиля марки Volkswagen Polo. После этого в сети появилось видео, на котором иностранец сидит вместе с девочкой и на глазах у других очевидцев трогает ее за голые ноги.

По поручению главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина в отношении иностранца возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера. По предварительной информации, 2 сентября он уехал из России.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области правоохранители задержали 22-летнего уроженца Таджикистана по подозрению в изнасиловании мальчика 11-12 лет.

Читайте!
Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      США использовали украинские аэродромы для военных операций. Почему Сталин это одобрил?

      Биатлонистка оценила шансы на участие россиян в Олимпиаде-2026

      В Минобороны России раскрыли потери ВСУ на курском направлении за сутки

      На ВЭФ рассказали об утилизации атомных подлодок

      Путин допустил превращение кинопарка «Москино» в центр притяжения туристов

      Президент России поучаствовал в открытии нового кампуса МГТУ

      На автодороге Воронеж-Луганск ввели дополнительные меры безопасности из-за пожара

      Путину доложили об итогах визитов главы МАГАТЭ на Курскую и Запорожскую АЭС

      Буданов заявил о наличии у ВСУ дронов с дальностью действия в 1,8 тысячи километров

      Минобороны отчиталось о ходе боев в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше