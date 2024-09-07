Сбившего шестилетнюю россиянку на велосипеде мигранта обвинили в сексуальном интересе

В Петербурге водителя из Узбекистана обвинили в сексуальном интересе к ребенку

В Санкт-Петербурге 22-летнего водителя-мигранта из Узбекистана подозревают в сексуальном интересе к шестилетней девочке, которую он сбил. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

По данным издания, ЧП произошло в Невском районе города 30 августа. Пострадавшая вместе с матерью гуляла во дворе дома, расположенного на улице Крыленко. Она каталась на велосипеде, когда ее сбил фигурант, который ехал за рулем автомобиля марки Volkswagen Polo. После этого в сети появилось видео, на котором иностранец сидит вместе с девочкой и на глазах у других очевидцев трогает ее за голые ноги.

По поручению главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина в отношении иностранца возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера. По предварительной информации, 2 сентября он уехал из России.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области правоохранители задержали 22-летнего уроженца Таджикистана по подозрению в изнасиловании мальчика 11-12 лет.