Utair опровергла информацию о едва не севшем на недостроенную полосу в Чечне лайнере

Utair опровергла новость о едва не севшем на строящуюся полосу в Чечне самолете

Авиакомпания Utair опровергла информацию о том, что принадлежащий ей пассажирский Boeing якобы едва не приземлился на недостроенную взлетно-посадочную полосу в аэропорту Грозный (Северный) имени А.А.Кадырова. Об этом организация сообщила в своем Telegram-канале.

Утверждается, что появившиеся в сети кадры были сняты в июне 2024 года, когда самолет уходил на второй круг из-за сдвига ветра. Сегодня лайнер, следовавший рейсом Анталья — Грозный, произвел штатную посадку без ухода на второй круг, уточнили в компании.

Видео с инцидентом было опубликовано в Telegram-канале Pilot_on_tour. На кадрах видно, как самолет быстро снижается над работающей строительной техникой, но, не достигнув земли, вновь набирает высоту.