В двух российских регионах появились дополнительные средства разведки Минобороны

Дополнительные средства разведки появились в Курской и Белгородской областях

В Курской и Белгородской областях появились дополнительные средства разведки группировки российских войск. Об этом сообщило Министерство обороны России в Telegram.

В ведомстве отметили, что от оперативного штаба Курской области поступило 45 запросов, которые были решены. «От оперативного штаба Белгородской области поступило 27 запросов. Двадцать запросов реализованы. В группировку осуществлена поставка дополнительных комплексов разведки», — сказано в сообщении.

В оперативную группу Координационного совета Минобороны по вопросам военной безопасности приграничных территорий Белгородской, Курской и Брянской областей от оперштабов при губернаторах поступил 91 вопрос по обеспечению группировки прикрытия государственной границы.

Ранее сообщалось, что в подразделении радиоэлектронной борьбы морской пехоты группировки «Восток» Российской армии разработали малогабаритную станцию, способную подавлять каналы управления ударными беспилотниками противника, заглушать радиосвязь, спутниковый интернет и мобильные сети.