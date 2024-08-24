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15:06, 24 августа 2024Наука и техника

В российской армии разработали малогабаритную станцию РЭБ

В группировке «Восток» российской армии разработали малогабаритную станцию РЭБ

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В подразделении радиоэлектронной борьбы (РЭБ) морской пехоты группировки «Восток» российской армии разработали малогабаритную станцию, способную подавлять каналы управления ударными беспилотниками противника, заглушать радиосвязь, спутниковый интернет и мобильные сети. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Устройство, созданное силами роты РЭБ, было собрано из доступных комплектующих в условиях, приближенных к линии боевого соприкосновения. Процесс сборки, включая подготовку, наладку и проверку, занимает около двух суток. По словам командира роты, такие устройства уже установлены на различной технике и позициях подразделений, и большинство из них успешно функционируют, за исключением тех, которые были повреждены в бою.

Подразделение также ведет постоянную радиотехническую разведку для настройки оборудования на нужные диапазоны, чтобы эффективно подавлять ударные средства противника. Благодаря изменившимся подходам и своевременной поставке комплектующих, почти вся техника теперь оснащена средствами радиоэлектронной борьбы.

Ранее сообщалось, что модернизированный учебно-тренировочный самолет Як-52 доработают под борьбу с беспилотными летательными аппаратами. Речь идет, в частности, об установке нового приборного оборудования, модернизации навигационно-пилотажного оборудования и систем РЭБ.

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