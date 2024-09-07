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10:16, 7 сентября 2024Россия

В ФИПИ рассказали об ответах российских школьников на вопросы об СВО на ЕГЭ

ФИПИ: никто из школьников не ошибся в ответе на вопросы про СВО на ЕГЭ

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В Федеральном институте педагогических измерений (ФИПИ) рассказали, что во время сдачи истории на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) никто из российских школьников не допустил ошибок в ответе на вопросы о специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в контрольно-измерительных материалах (КИМ) показано, что все школьники ответили на вопрос о подписании договора о вхождении Луганской народной республики (ЛНР) в состав России правильно, соотнеся это событие с СВО.

В методических рекомендациях сказано, что ученики допускали ошибки при определении фактов, относящихся к процессам противодействии реформам Петра I и в вопросе о преодолении Россией последствий Смутного времени. Отмечается, что никто не ошибся в определении процесса «Специальная военная операция (СВО)».

Ранее сообщалось, что на Всероссийском обсуждении изменений в школьные экзамены учителя, депутаты, ректоры и эксперты Рособрнадзора в течение пяти дней обсуждали изменение Основного государственного экзамена (ОГЭ) и ЕГЭ.

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      Анна Габай
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