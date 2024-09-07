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13:33, 7 сентября 2024Интернет и СМИ

В Германии заявили о первом применении ВСУ «летающего Калашникова»

Bild: ВСУ впервые применили дрон с установленным на нем автоматом Калашникова

На Украине разработали «летающий автомат Калашникова». Об этом сообщает издание Bild в Telegram.

Речь идет о квадрокоптере с закрепленным на нем автомате. Боевой комплекс может управляться с расстояния в несколько километров.

По данным издания, в августе Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые применили в зоне проведения спецоперации. Эффективность нового оружия и перспективы его производства неизвестны, отмечает издание.

7 сентября Минобороны России сообщило о поражении производственных цехов еще одной новинки украинского военпрома – дрона-ракеты «Паляница», о первом применении которого незадолго до этого сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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      Алан Босиков
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