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00:02, 7 сентября 2024Россия

В России утвердили требования по хранению и использованию автомобильных аптечек

МВД утвердило требования по хранению и использованию автомобильных аптечек

Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress.com

МВД России утвердило требования по хранению и использованию автомобильных аптечек, соответствующий документ опубликован на официальном портале проектов нормативных актов.

В ведомстве пояснили, что аптечка, укомплектованная медицинскими изделиями для оказания первой помощи пострадавшим в ДТП, должна находиться в легкодоступном месте в транспортном средстве, чтобы водитель мог беспрепятственно добраться до нее. При этом она не должна создавать помехи для управления транспортным средством.

Планируется, что приказ вступит в силу с 1 марта 2025 года и будет действовать до 1 марта 2031 года.

В России с 1 сентября изменился состав автомобильной аптечки. В нее вошли кровоостанавливающий жгут, марлевый и эластичные бинты, кожный лейкопластырь, спасательное одеяло многоразового использования, медицинские маски и две пары перчаток. Обновленная аптечка также должна включать в себя инструкцию по оказанию первой помощи и другие наименования.

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      Марина Совина
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