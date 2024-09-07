В России утвердили требования по хранению и использованию автомобильных аптечек

МВД утвердило требования по хранению и использованию автомобильных аптечек

МВД России утвердило требования по хранению и использованию автомобильных аптечек, соответствующий документ опубликован на официальном портале проектов нормативных актов.

В ведомстве пояснили, что аптечка, укомплектованная медицинскими изделиями для оказания первой помощи пострадавшим в ДТП, должна находиться в легкодоступном месте в транспортном средстве, чтобы водитель мог беспрепятственно добраться до нее. При этом она не должна создавать помехи для управления транспортным средством.

Планируется, что приказ вступит в силу с 1 марта 2025 года и будет действовать до 1 марта 2031 года.

В России с 1 сентября изменился состав автомобильной аптечки. В нее вошли кровоостанавливающий жгут, марлевый и эластичные бинты, кожный лейкопластырь, спасательное одеяло многоразового использования, медицинские маски и две пары перчаток. Обновленная аптечка также должна включать в себя инструкцию по оказанию первой помощи и другие наименования.