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06:00, 1 сентября 2024Россия

Часть водителей в России предупредили о риске штрафов из-за автомобильных аптечек

Автоэксперт Шкуматов посоветовал водителям-юрлицам сменить аптечку с 1 сентября

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Юридическим лицам, которые занимаются перевозкой пассажиров, нужно обновить автомобильную аптечку, чтобы избежать штрафа, который может грозить им с 1 сентября. В России изменился ее обязательный состав, однако ответственность за отсутствие новой аптечки грозит лишь части водителей, предупредил автоэксперт Петр Шкуматов в беседе с «Лентой.ру».

По его словам, обычных водителей оштрафовать за старую аптечку не смогут. Они, как пояснил специалист, имеют право пользоваться аптечками до истечения их срока годности, вплоть до 1 сентября 2027 года.

А юридическим лицам — допустим, таксистам — могут выписать большой штраф за осуществление перевозок, не отвечающих требованиям безопасности дорожного движения. И это штраф, поверьте, не 500 рублей. Поэтому таксистам я бы аптечку порекомендовал обновить

Петр Шкуматовавтоэксперт

Автомобильную аптечку стоит обновить и тем, кто занимается грузоперевозками, добавил автоэксперт.

В России с 1 сентября изменился состав автомобильной аптечки. В нее вошли кровоостанавливающий жгут, марлевый и эластичные бинты, кожный лейкопластырь, спасательное одеяло многоразового использования, медицинские маски и две пары перчаток. Обновленная аптечка также должна включать в себя инструкцию по оказанию первой помощи и другие наименования. Водителям нельзя ездить без аптечки, напомнил Шкуматов, при этом добавив, что обновленный состав аптечки, как и ее предыдущие варианты, не отвечает реальным потребностям водителей, попавших в аварию. В ее состав, например, стоит включить сильные обезболивающие и современные кровоостанавливающие средства.

С осени в России также изменились правила установки камер на дорогах. Президент России Владимир Путин в мае 2023 года подписал соответствующий Федеральный закон — ранее эти нормы регулировались ведомственными актами. Теперь решения об установке камер будут принимать органы власти региона, по которому проходит дорога, вместе с ее владельцем. Впоследствии такое решение должно быть согласовано с Госавтоинспекцией.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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