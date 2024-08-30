Российских водителей предупредили об изменении в составе аптечки с 1 сентября

Автоэксперт Шкуматов: с 1 сентября изменится состав автомобильной аптечки

В России с 1 сентября 2024 года изменится обязательный состав автомобильной аптечки. Минздрав расширил перечень того, что должно входить в ее состав, предупредил россиян автоэксперт Петр Шкуматов, однако принципиальных изменений для водителей там нет. Об этом он сообщил «Ленте.ру».

Новый состав аптечки, в частности, включает в себя кровоостанавливающий жгут, марлевый или эластичный бинт, кожный лейкопластырь, спасательное одеяло многоразового использования размером не менее 210 на 160 сантиметров, ножницы для перевязочного материала и пару хирургических ножниц. Помимо этого, в аптечку добавили две медицинские маски, две пары перчаток и одноразовую маску для сердечно-легочной реанимации. Обновленная аптечка также должна включать в себя инструкцию по оказанию первой помощи, блокнот и маркер черного цвета или карандаш — для указания времени наложения жгута.

При этом, уточнил Шкуматов, водителям не обязательно покупать новую аптечку к 1 сентября. Ездить на автомобиле можно со старой аптечкой до истечения ее срока годности, но не позднее чем до 1 сентября 2027 года.

Без аптечки нельзя ездить. Но при этом отсутствие аптечки в 2023 году убрали из списка неисправностей. Если аптечки нет, то автомобиль исправен, по мнению ГИБДД

Петр Шкуматов автоэксперт

Автомобилистов не будут штрафовать за отсутствие аптечки или за истечение срока ее годности, заверил автоэксперт. Назначить штраф могут только юридическим лицам, которые имеют отношение к безопасности перевозок, — это общественный транспорт, такси и грузоперевозки.

По мнению Шкуматова, обновленный состав аптечки, как и ее предыдущие варианты, не отвечает реальным потребностям водителей, попавших в аварию. В нее, помимо анальгина и жгутов, нужно включить сильные обезболивающие и современные кровоостанавливающие средства — на случай, если получены серьезные травмы. А вместо хирургических ножниц, включенных в новый состав аптечки, нужны такие, которыми можно разрезать любую одежду, даже зимнюю, чтобы оказать первую помощь.

«Эти хирургические ножницы для разрезания одежды приблизительно бесполезны. Это как маникюрные ножницы такие. Попробуйте дубленку разрезать хирургическими ножницами. Вообще, автомобильная аптечка у нас немного оторвана от реальности. Она существует сама по себе», — заключил Шкуматов.

Минздрав утвердил новый состав автомобильной аптечки 31 мая. Приказ вступил в силу 1 сентября и будет действовать до 1 сентября 2030 года.

В 2022 году в России убрали аптечку из списка обязательных для прохождения техосмотра пунктов. Автомобиль с этого времени в ходе ТО также может не иметь огнетушителя и аварийного знака. При этом тогда подчеркивалось, что во время управления транспортным средством водителю все так же предписано иметь с собой аптечку и знак. Осенью 2023 года отсутствие аптечки перестало входить в перечень неисправностей, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств.