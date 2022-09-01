В России упростили прохождение техосмотра

В России с 1 сентября отменяется часть обязательных пунктов проверки при техосмотре машин

С 1 сентября 2022 года в России вступили в силу новые правила техосмотра автомобилей (ТО). Постановление правительства о новом порядке прохождения ТО было опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно измененным правилам, прохождение техосмотра упрощено: из 82 обязательных пунктов в списке требований остались лишь 55.

Из перечня пунктов, препятствующих выдаче диагностической карты, убрали ржавчину на тормозных трубках и превышение уровня шума выхлопной трубы. Кроме того, в автомобиле при прохождении техосмотра может не быть аптечки, огнетушителя и аварийного знака, однако во время управления транспортным средством водителю все так же предписано иметь с собой аптечку и знак.

Новые правила допускают небольшие протечки жидкостей из целого ряда механизмов — двигателя, аккумулятора, кондиционера и коробки передач. При этом, список обязательных требований для выдачи диагностической карты был дополнен выявлением утечки выхлопных газов мимо системы выпуска.

Большинство водителей не заметят изменений

В декабре 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон об отмене регулярного техосмотра личного автотранспорта, не используемого в коммерческих целях. Эта процедура осталась обязательной для такси, автобусов, грузовиков для перевозки людей и автомобилей для перевозки опасных грузов.

Также транспортные средства, которые идут за рубеж, должны соответствовать международным требованиям. В этих случаях техосмотр остается обязательной процедурой.

Кроме того, проходить техосмотр нужно будет в случае совершения регистрационных действий, связанных с изменением конструкции или заменой основного компонента транспортного средства, а также в случаях постановки на государственный учет при смене владельца автомобиля старше четырех лет.

Ранее техосмотр отвязали от ОСАГО

Несмотря на то, что техосмотр для большинства владельцев автомобилей перестал быть обязательной процедурой, полученная добровольно диагностическая карта может облегчить жизнь водителям. Так, если страховая компания докажет, что ДТП произошло из-за неисправного автомобиля, то сможет взыскать потраченные на ремонт деньги с виновника аварии. Пройденный же техосмотр не даст страховщикам такого шанса.

ГИБДД России обратилась с инициативой отменить обязательный техосмотр к правительству в июле 2021 года. Тогда в ведомстве сослались на то, что в правилах дорожного движения и так содержится пункт, обязывающий водителя содержать свой автомобиль в исправном состоянии. Премьер-министр страны Михаил Мишустин отметил, закон освобождает российских автовладельцев от излишней и порой неэффективной процедуры.