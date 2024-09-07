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07:55, 7 сентября 2024Мир

В США четыре человека погибли при крушении одномоторного самолета

Newsweek: в США четыре человека погибли при крушении одномоторного самолета
СюжетПожары в США:

Фото: Unsplash.com

В США четыре человека погибли при крушении одномоторного самолета, об этом сообщает газета Newsweek со ссылкой на заявление полиции.

Самолет вылетел из аэропорта Форт-Додж штата Айова и должен был приземлиться в муниципальном аэропорту Андерсона в штате Индиана. При первом заходе на посадку воздушное судно набрало слишком большую высоту, после чего рухнул на кукурузное поле.

На борту находились четверо пассажиров, никто из них не выжил, уточнили в Федеральном управленим гражданской авиации США.

Ранее в штате Вайоминг, США, охотники случайно оказались недалеко от места крушения самолета и спасли из пожара его пилота.

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      Марина Совина
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