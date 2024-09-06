Охотники вынесли из пожара пилота упавшего самолета

В США охотники спасли пилота самолета, потерпевшего крушение

В штате Вайоминг, США, охотники случайно оказались недалеко от места крушения самолета и спасли из пожара его пилота. Об этом пишет Cowboy State Daily.

Стив Атенсио и Джей Ларсен отправились утром на поиски толсторого барана. Около 10:45 мужчины услышали шипение, а потом глухой удар. Поднявшись на холм, охотники увидели столб дыма и поняли, что слышали, как упал самолет. Сообщив о крушении местному шерифу, они отправились к пожару.

Атенсио, пилот вертолета армейской гвардии штата, и Ларсен, бывший спортивный тренер, подумали, что их навыки будут полезны пострадавшим в авиакатастрофе. С собой мужчины несли охотничьи рюкзаки, весившие 16-18 килограммов. Рядом с обломками охотники нашли мужчину, оказавшегося пилотом самолета, потерпевшего крушение. Атенсио разобрал свой рюкзак и соорудил из него импровизированные носилки для пострадавшего. На них охотники и вынесли пилота из огня. Его забрал спасательный вертолет.

Мужчины вернулись на место крушения самолета и нашли там женщину. Ее спасти не удалось. Позже Ларсен отметил, что они как будто должны были оказаться там, чтобы помочь.

Ранее сообщалось, что в США женщину удалось спасти после удара молнии. 17-летняя девушка провела ей сердечно-легочную реанимацию, и пострадавшая снова начала дышать к приезду врачей.

