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06:51, 7 сентября 2024Мир

В США назвали провалом атаку ВСУ на Курскую область

Разведчик Риттер назвал стратегическим провалом Украины атаку на Курскую область

Фото: Unsplash

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер прокомментировал действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом он высказался в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Риттер назвал стратегическим провалом Украины нападение на Курскую область. «Очевидно, что атака на Курскую область превратилась в стратегическую катастрофу для украинцев», — отметил экс-разведчик.

По мнению аналитика, действия на курском направлении вынудили ВЫСУ снять войска с ключевых участков фронта в Донбассе. Это существенно ослабило позиции Украины в зоне спецоперации.

Ранее Риттер раскрыл условие сохранения Украины. По его мнению, создание пророссийского правительства на Украине сохранит государство.

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      Марина Совина
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