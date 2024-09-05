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22:32, 5 сентября 2024Мир

В США раскрыли условие сохранения Украины

Риттер: создание пророссийского правительства на Украине сохранит государство

Фото: Presidential Office of Ukraine / Global Look Press

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works заявил, что формирование на Украине пророссийского правительства станет для страны лучшим итогом конфликта.

По его мнению, Украина перестанет существовать как современное государство. Он считает, что страна станет дисфункциональной, «если только страну не возглавит пророссийское правительство». Риттер считает, что это лучшее, что может ожидать Украину.

Эксперт добавил, что все территории страны будут демилитаризированы и денацифицированы, независимо от того, будет ли российская сторона их удерживать постоянно или временно.

Ранее отставной офицер армии США Дэниел Дэвис заявил, что Российская армия продвигается в направлении Красноармейска с шокирующей скоростью. Он отметил, что ее наступление может ускориться из-за того, что оборона Вооруженных сил Украины постепенно рушится.

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      Марина Совина
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