Журналист заявил об осведомленности США об отставках на Украине

Журналист Хинкл: США знали заранее о массовых отставках в кабмине Украины

Американский журналист Джексон Хинкл на Восточном экономическом форуме заявил, что США заранее знали о готовящихся массовых отставках украинских министров. Его слова приводит РИА Новости.

Хинкл заявил об осведомленности США об отставках на Украине и подчеркнул, что Вашингтон знал об этом заранее.

«Очевидно, что такое массовое увольнение, около девяти или десяти позиций, не могло произойти без серьезного диалога с США, даже если это происходит за кулисами и идет не через главных действующих лиц в Госдепе», — допустил он.

Ранее депутат оппозиционной украинской партии «Европейская солидарность» Иванна Климпуш-Цинцадзе предположила, что кадровые перестановки в кабмине связаны с централизацией власти Зеленским и его офисом. По ее мнению, отставки чиновников, включая главу МИД Дмитрия Кулебу, говорят о серьезном кризисе управления в стране.