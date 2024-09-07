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07:52, 7 сентября 2024Интернет и СМИ

Журналист заявил об осведомленности США об отставках на Украине

Журналист Хинкл: США знали заранее о массовых отставках в кабмине Украины

Фото: Unsplash

Американский журналист Джексон Хинкл на Восточном экономическом форуме заявил, что США заранее знали о готовящихся массовых отставках украинских министров. Его слова приводит РИА Новости.

Хинкл заявил об осведомленности США об отставках на Украине и подчеркнул, что Вашингтон знал об этом заранее.

«Очевидно, что такое массовое увольнение, около девяти или десяти позиций, не могло произойти без серьезного диалога с США, даже если это происходит за кулисами и идет не через главных действующих лиц в Госдепе», — допустил он.

Ранее депутат оппозиционной украинской партии «Европейская солидарность» Иванна Климпуш-Цинцадзе предположила, что кадровые перестановки в кабмине связаны с централизацией власти Зеленским и его офисом. По ее мнению, отставки чиновников, включая главу МИД Дмитрия Кулебу, говорят о серьезном кризисе управления в стране.

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      Марина Совина
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