Российский военкор рассказал о возбуждении против него дела. Кому могла не понравиться деятельность журналиста?

Военкор Сладков заявил, что на него заводили уголовное дело о дискредитации ВС

Военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков сообщил, что Главная военная прокуратура заводила в отношении него уголовное дело за дискредитацию Вооруженных сил России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, это произошло из-за того, что он в числе ряда других военкоров «не оставил в покое тему провала в обеспечении армии».

Блогерам, критиковавшим команду прежнего министра, частенько «давали леща» за то, что писали: тут провал, тут беда, тут надо исправлять. Сегодня выясняется: именно те люди в погонах, которые были очень недовольны блогерами, сами оказались далеко не ангелами Александр Сладков военный корреспондент

Военкор отметил, что сегодня «полкоманды старого министра оказалось под следствием за воровство».

Сладков указал, что без помощи главы ВГТРК Олега Добродеева и администрации президента ему «было бы тяжело».

В Минобороны вскрылся ряд экономических преступлений

В 2024 году в Минобороны вскрылся ряд преступлений экономической направленности. Так, последним на данный момент стало дело замглавы Ленинградского военного округа (ЛенВО) Валерия Муминджанова. В Следственном комитете России установили, что генерал-майор, отвечавший за вещевое обеспечение Вооруженных сил России, содействовал заключению контрактов на поставку обмундирования на сумму более 1,5 миллиарда рублей с коммерческими организациями, за что, по версии следствия, получил взятку.

В августе был задержан бывший заместитель министра обороны России Павел Попов. По версии следствия, в период с 2021 по 2024 год генерал, отвечая за развитие и работу парка «Патриот», обогащался за счет вверенного ему объекта совместно с директором этого учреждения Вячеславом Ахмедовым и заместителем начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России Владимиром Шестеровым. В частности, экс-замминистра организовал поставку различных материальных ценностей на свой загородный участок, а также выполнение на нем строительных работ и дальнейшее обеспечение его обслуживания за счет парка.

В июле стало известно о задержании и аресте генерала армии и Героя России Дмитрия Булгакова. В ходе расследования выяснилось, что в войска поставлялись некачественные индивидуальные рационы питания, причем по завышенной стоимости. Кроме того, говядина заменялась свининой и курятиной, а энергетическая ценность пайков завышалась. Военнослужащие не получали качественные продукты питания даже в условиях проведения специальной военной операции (СВО).

К военкорам прислушиваются Путин и Белоусов

Президент России Владимир Путин четыре раза с начала (СВО) четыре раза принимал у себя военкоров. Сладков отметил, что его коллеги жестко высказывались на тему больших проблем в Минобороны. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал эти встречи, указав, что глава государства высоко ценит диалог с военными корреспондентами и будет в будущем его продолжать.

Также с военными корреспондентами несколько встреч провел глава Минобороны России Андрей Белоусов. В частности, 19 июля репортер «Комсомольской правды» Александр Коц признал, что с министром «снова состоялся максимально открытый и откровенный разговор».

Во время бесед министру сообщают о проблемах в Вооруженных силах, и итогам встреч Белоусов формирует список поручений к исполнению и рассказывает о принятых действиях. Известно, что на данный момент в этом списке больше двадцати пунктов, от отсутствующих укрытий для самолетов на военных аэродромах до прохождения бойцами СВО военно-врачебной комиссии по месту отпуска в гражданских больницах.