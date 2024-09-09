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18:09, 9 сентября 2024Из жизни

69-летний мужчина расправился с 76-летней возлюбленной

В США 69-летний мужчина расправился с пожилой возлюбленной

Фото: Jonathan Alcorn / Reuters

В США мужчина напал на 76-летнюю возлюбленную. Об этом сообщает KTLA.

В четверг, 5 августа, ранним утром полиция прибыла на вызов после сообщений о домашнем насилии в долине Сан-Фернандо, штат Калифорния. Полицейские нашли пожилую женщину в критическом состоянии, причиной был удар тупым предметом по грудной клетке. Парамедики не смогли помочь женщине.

В доме находился 69-летний Энтони Тиддман, именно он стал главным подозреваемым в деле. Полиция считает, что именно он расправился с подругой. Как выяснилось, мужчина и его жертва состояли в длительных романтических отношениях. Причины случившегося выясняются.

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Ранее сообщалось, что пенсионер из США не захотел есть блинчики, приготовленные женой, и напал на нее с ножом. По словам мужчины, жена убеждала его есть, чтобы набрать вес, а ему не хотелось блинчиков.

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      Антонина Черташ
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