Аглая Тарасова посмеялась над своим фото в купальнике

Актриса Аглая Тарасова снялась в черном купальнике и посмеялась над фото

Российская актриса Аглая Тарасова посмеялась над своим фото в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Звезда фильмов «Лед» и «Холоп-2» снялась в черном слитном купальнике на тонких бретелях и солнцезащитных очках в тон. Она позировала, стоя в бассейне под открытым небом. При этом знаменитость держалась руками за бортик водоема, широко открыв рот.

«Она была моделью», — иронично подписала снимок артистка.

Ранее в сентябре 39-летняя российская актриса и телеведущая Екатерина Варнава поплавала в купальнике перед камерой.