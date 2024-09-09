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10:20, 9 сентября 2024Ценности

Алессандра Амбросио пришла на модный показ в откровенном пеньюаре

Супермодель Алессандра Амбросио пришла на показ Off-White в пеньюаре из шелка

Фото: @alessandraambrosio

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио пришла на модный показ бренда Off-White в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя манекенщица поделилась серией снимков, на которых предстала в черном пеньюаре из шелка, оформленном красными кружевными чашками. При этом она надела открытые туфли и сетчатую кофту с белой аппликацией и жемчужными бусинами.

Знаменитость выпрямила волосы и сделала макияж с акцентом на губы, нанеся на них нюдовую помаду.

В августе Алессандра Амбросио снялась обнаженной для журнала Narcisse.

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      Мария Винар
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