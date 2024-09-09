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11:57, 9 сентября 2024Мир

Бывшего депутата Европарламента от Польши обвинили в мошенничестве

Wyborcza: экс-депутату ЕП Чарнецкому грозит до 15 лет тюрьмы за мошенничество

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Экс-депутату Европейского парламента (ЕП) от Польши Рышарду Чарнецкому грозит до 15 лет тюрьмы за мошенничество с компенсациями командировочных расходов. Об этом сообщает польская газета Wyborcza.

«Депутат Европарламента Рышард Чарнецкий превратил совершение преступления в постоянный источник дохода, извлекая неправомерную выгоду от преступной деятельности в течение четырех лет», — говорится в заявлении прокурора.

Отмечается, что бывший депутат подавал для компенсации ложные данные о 18 транспортных средствах, некоторых из которых, как выяснилось в ходе расследования, никогда не существовало. Он также предоставил фиктивный адрес проживания, придумал регистрационные номера транспортных средств и предоставил информацию о выдуманных маршрутах. В итоге Чарнецкий получил компенсации за 222 966 километров, «что эквивалентно тому, чтобы 5,56 раза проехать вокруг Земли», пишет газета.

Изначально экс-депутат попытался обвинить в содеянном своих помощников, однако показания свидетелей выявили его личную ответственность за совершенные преступления.

Ранее член Европарламента от Италии Джанантонио да Ре заявил о росте коррупции внутри Евросоюза и огромных различиях между государствами-членами в показателях коррумпированности. Он считает, что ЕС имеет средний уровень коррупции из-за «огромных» различий между такими государствами, как Дания и Венгрия.

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