Число жертв удара израильских ВВС по Сирии возросло

Число жертв удара израильских ВВС по городу Масьяф возросло до 14 человек

В результате авиаудара израильских Военно-воздушных сил (ВВС) по городу Масьяф в Сирии число жертв возросло до 14 человек. Об этом сообщает сирийское агентство SANA.

«Директор Национальной больницы в Масьяфе доктор Фейсал Хайдер сообщил, что число мучеников в результате израильской агрессии в нескольких точках в районе Масьяфа выросло до 14 человек и 43 раненых. Из них в том числе 6 человек в тяжелом состоянии», — отмечается в материале агентства.

Дополнительно сообщается, что пострадавших посетил губернатор провинции Хама Маан Аббуд. Он призвал мобилизовать весь имеющийся потенциал скорой медицинской помощи, чтобы купировать последствия авиаудара.

Ранее стало известно, что сирийские системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили повторную ракетную атаку армии Израиля на военные объекты к западу от города Хама, расположенного в 220 километрах от Дамаска. Помимо этого, в ночь на 9 сентября телеканал Al Jazeera сообщил, что самолеты ЦАХАЛ осуществили не менее 15 авиаударов по центральным районам Сирии в ночное время — армия Израиля использовала воздушное пространство Ливана и Средиземного моря.