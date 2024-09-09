Российская блогерша Дина Саева поделилась фото в нижнем белье

Российская блогерша и модель таджикского происхождения Дина Саева поделилась новыми откровенными фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных снимках 25-летняя инфлюэнсерша предстала перед камерой в комплекте нижнего белья серого цвета, состоящем из бюстгальтера-бандо и трусов-шорт. Девушка позировала на диване, принимая различные позы. При этом для съемки знаменитость сделала макияж в нюдовых тонах, а также распустила и выпрямила волосы.

Пост блогерши набрал 59,4 тысячи лайков и 288 комментариев.

В августе 22-летняя российская инфлюэнсерша и певица Валя Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) снялась в откровенном латексном костюме.