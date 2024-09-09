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10:32, 9 сентября 2024Интернет и СМИ

Глава канала «Пятница!» рассказал об алкогольной зависимости

Глава канала «Пятница!» Николай Картозия рассказал об алкогольной зависимости

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Генеральный директор телеканала «Пятница!» Николай Картозия рассказал об алкогольной зависимости. Подробности он раскрыл в интервью Надежде Стрелец, запись доступна на YouTube.

Глава «Пятницы!» вспомнил, как во время работы на НТВ «к обеду уже был в щи абсолютно». «Я пил через день, но тем не менее у меня случались запои», — отметил Картозия. По его словам, после ухода с канала он злоупотреблял спиртными напитками на протяжении трех месяцев.

Гендиректор канала заявил, что решил бросить пить, так как внезапно понял, что может умереть. Он добавил, что из-за зависимости от алкоголя его несколько раз госпитализировали в реанимацию. «У меня постоянные были тяжелейшие панические атаки на фоне похмелья, в конце концов я начал напиваться, и у меня похмелье начало случаться через 15 минут после употребления алкоголя, это уже вообще никуда не годится», — подчеркнул он.

Картозия отметил, что «все сделал, что только возможно под алкоголем». «И потом мы просто расстались, мы уже друг другу ничего дать не могли, семь лет я не пью», — заключил он.

Ранее известный российский журналист и телеведущий Отар Кушанашвили также рассказал об алкогольной зависимости. Он признался, что в прошлом употреблял спиртные напитки ежедневно.

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      Олег Давыдов
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