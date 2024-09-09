Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:47, 9 сентября 2024Мир

Глава Военного комитета НАТО съездил в Монголию через неделю после визита Путина

Глава Военного комитета НАТО посетил Монголию по приглашению начальника генштаба
Роб Бауэр

Роб Бауэр. Фото: Ints Kalnins / Reuters

Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр съездил в Монголию по приглашению начальника генштаба этой страны Сунревиина Ганбьямбы. Об этом он сообщил на странице в соцсети X.

«Для меня большая честь быть приглашенным в Монголию начальником генштаба Сунревиином Ганбьямбой. А также встретиться с некоторыми монгольскими миротворцами, которые служили в миссиях НАТО в Косово и Афганистане», — заявил военный.

Визит Бауэра состоялся через неделю после того, как президент России Владимир Путин посетил Монголию. Российский лидер принял участие в памятных мероприятиях по случаю 85-летия битвы при Халхин-Голе и провел встречи с руководством Монголии. Он заявил, что Монголия является дружественной России страной и ее союзником на протяжении многих десятилетий.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      Подполье сообщило о подготовке на Украине полумиллионной «армии вторжения». Где ВСУ хотят нанести удар?

      Си Цзиньпин выразил надежду на окончание конфликта на Украине

      Подглядывавшего за квартирантками через камеры россиянина задержали

      Организаторов концертов Шуры обвинили в мошенничестве

      Tesla изобрела беспроводную зарядку для автомобилей

      На Украине потребовали принять законопроект о тотальном видеонаблюдении

      Премьер Словакии осудил нацистскую символику ВСУ

      В России снизили прогноз сбора пшеницы

      Украина ужесточила лимиты на расчеты картами за рубежом

      Россиянам назвали способы отсрочить износ одежды

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше