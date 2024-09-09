Глава Военного комитета НАТО съездил в Монголию через неделю после визита Путина

Глава Военного комитета НАТО посетил Монголию по приглашению начальника генштаба

Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр съездил в Монголию по приглашению начальника генштаба этой страны Сунревиина Ганбьямбы. Об этом он сообщил на странице в соцсети X.

«Для меня большая честь быть приглашенным в Монголию начальником генштаба Сунревиином Ганбьямбой. А также встретиться с некоторыми монгольскими миротворцами, которые служили в миссиях НАТО в Косово и Афганистане», — заявил военный.

Визит Бауэра состоялся через неделю после того, как президент России Владимир Путин посетил Монголию. Российский лидер принял участие в памятных мероприятиях по случаю 85-летия битвы при Халхин-Голе и провел встречи с руководством Монголии. Он заявил, что Монголия является дружественной России страной и ее союзником на протяжении многих десятилетий.