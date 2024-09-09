Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:45, 9 сентября 2024Наука и техника

Apple представила iPhone 16

Apple представила смартфоны серии iPhone 16 на презентации 9 сентября

Фото: Apple

Американская корпорация Apple представила смартфоны серии iPhone 16. Трансляция презентации проводит на сайте компании.

Новый iPhone 16 вышел с обновленным дизайном — в компании изменили расположение объективов камеры. Устройство имеет на 50 процентов более прочный дисплей с максимальной яркостью 2000 нит. Стартовая модель получила 6,1-дюймовый экран, версия 16 Plus — дисплей на 6,7 дюйма. Все гаджеты получили новую кнопку для управления функциями камеры.

Телефоны оснащены новым процессором A18 с поддержкой работы с искусственным интеллектом (ИИ). Уточняется, что он на 40 процентов быстрее чипа A16, который используется в iPhone 15. Объем оперативной памяти смартфонов не раскрывается.

Ранее аналитики Piper Sandler заявили, что повышенный спрос на новые смартфоны Apple будет связан с интересом потребителей к искусственному интеллекту (ИИ). Однако спустя некоторое время после старта продаж iPhone 16 распространение девайсов замедлится.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      Российский посол назвал цель вторжения ВСУ в Курскую область

      Юноша неожиданно встретил биологического отца в армии

      В Москве резко подорожала аренда одного вида жилья

      Мирный житель получил ранения при обстреле российского региона из РСЗО

      Дело возбудили в отношении расправившегося над дочерью россиянина

      Apple представила iPhone 16

      США закупились подешевевшей нефтью

      Российские военные захватили американский бронеавтомобиль MaxxPro

      Представлены новые наушники AirPods

      Врач назвал неожиданное средство для здоровья кишечника

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше