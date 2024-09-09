Рост расходов на коммуналку объяснили

Союз потребителей РФ: расходы на ЖКХ выросли не из-за размера тарифов, а их веса

В июле россиянам пришлось увеличить траты на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКХ). Причины скачка коммунальных расходов населения «Парламентской газете» объяснили в Союзе потребителей России (СПРФ).

По словам сопредседателя организации Анатолия Голова, собственники жалуются не столько на сами тарифы, сколько на выставляемые по итогу счета. Собеседник издания обращает внимание, что на итоговые суммы в платежках по большей части влияет не размер тарифов, а их вес. «Правительство утверждает предельный индекс среднего повышения тарифов, а вес этих тарифов разный. Наиболее тяжелый — тариф на тепло», — пояснил Голов.

Вдобавок теперь в квитанциях россиян появились прежде отсутствующие услуги. Так, летом потребители увидели в платежках строчку «вывоз мусора» и «капитальный ремонт». За счет оплаты этих услуг конечные расходы существенно выросли, добавил Голов. Кроме того, эксперт напомнил о мошенничестве со счетами в малых населенных пунктах. Зачастую сельских тариф втайне заменяют повышенным тарифом для садовых товариществ (СНТ).

Ранее россиянам рассказали, как действовать в случае участившихся долгов за коммуналку. Юристы советуют лично договориться с управляющей компанией о графике платежей.