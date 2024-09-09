Крупнейший аэропорт Швеции приостановил работу из-за беспилотников в небе

SVT: аэропорт Стокгольм-Арланда приостановил работу из-за четырех дронов в небе

Крупнейший аэропорт Швеции, Стокгольм-Арланда, приостанавливал работу в понедельник ночью, 9 сентября, из-за неизвестных беспилотников в небе. Об этом пишет местное издание SVT.

Управление гражданской авиации европейской страны уведомило, что в районе авиагавани были замечены по меньшей мере четыре дрона неустановленного типа разного размера.

Примерно в 02:00 воздушная гавань перестала принимать и отправлять рейсы. В связи с этим пять самолетов отправились в ближайшие аэропорты, расположенные возле городов Нючепинг и Гетеборг.

В 03:30 работу авиагавани возобновили. Шведские правоохранители начали расследование инцидента. «Мы подозреваем, что это был умышленный поступок, но не могу сказать, с какой целью он был совершен, — заявил представитель полиции Даниэль Викдаль. — Из соображений конфиденциальности мы не хотим вдаваться в детали расследования».

Ранее беспилотник приблизился на опасное расстояние к пассажирскому самолету авиакомпании Wizz Air во время посадки и напугал пилота. Уточняется, что инцидент произошел в аэропорту Эйндховена, Нидерланды, с Airbus A320, летевшим из Дебрецена, Венгрия.

