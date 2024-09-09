Лавров назвал «обмен территориями» не главным в урегулировании украинского конфликта

Лавров: в урегулировании по Украине главное не «обмен территориями»

Несерьезно говорить о решении украинского конфликта как вопроса об «обмене территориями», речь идет о правах людей. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе своего визита в Эр-Рияд, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Если обсуждать призывы прекратить огонь и подумать о территориальных разменах, это несерьезно, потому что, еще раз говорю, проблема не в территориях, проблема в правах людей», — сказал Лавров по итогам участия в заседании Стратегического диалога РФ — Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, в урегулирования украинского кризиса главным являются люди, которые «растоптаны законодательно», поскольку ни одна из «плавающих» в политическом пространстве инициатив о них не упоминает.

«Мы защищаем людей, и все, кто так или иначе проявляет интерес к тому, чтобы содействовать урегулированию, должны это осмыслить и сделать это непосредственной частью своей практической работы», — заключил министр.

Ранее Лавров заявил, что ни одна мирная инициатива по Украине не учитывает права людей, проживающих на территории конфликта.