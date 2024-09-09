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09:27, 9 сентября 2024Забота о себе

Людей с плохим зрением призвали носить очки для снижения риска слабоумия

The Sun: ношение очков может снизить риск деменции на 19 процентов

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

У людей с плохим зрением ношение очков может снизить риск развития деменции на 19 процентов. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на ученых.

Людям с проблемами со зрением или слухом надо обязательно носить очки и слуховой аппарат соответственно, так как это имеет решающее значение не только для улучшения качества жизни, но и для снижения риска слабоумия, говорится в материале. Автор исследования Джейсон Смит объяснил, что из-за сбоя в работе органов чувств организм аккумулирует все силы на то, чтобы видеть и слышать, забирая ресурс у головного мозга. Из-за этого он получает меньше информации, что провоцирует усугубление симптомов дегенеративных заболеваний.

В научной работе уточняется, что более 90 процентов нарушений зрения можно предотвратить или исправить с помощью ношения очков, контактных линз, лекарств и операций.

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      Вера Владзиевская
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