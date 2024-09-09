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07:01, 9 сентября 2024Россия

Развеян популярный миф о школьном буллинге

Педагог Подсухина: жертвой буллинга в школе не всегда становится слабый человек

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Распространенное мнение о том, что жертвой буллинга в школах всегда становится слабый человек, не соответствует действительности. Популярный миф о травле развеяла педагог, руководитель регионального преподавания Академии MAXIMUM Виктория Подсухина, ее комментарий поступил в редакцию «Ленты.ру».

«На самом же деле буллинг может коснуться абсолютно любых детей, даже уверенных в себе. Причиной для буллинга может стать отнюдь не личность ученика, а его поступки или несогласие с мнением большинства», — объяснила специалист.

Она подчеркнула, что травле может подвергнуться не только закрытый и застенчивый ученик, у которого нет друзей. Родителям важно понимать, что корни буллинга кроются в неуверенности или проблемах самого агрессора, а не в слабостях его жертвы.

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В России ранее предложили проводить в школах опросы для выявления травли. Депутат Госдумы Анна Скрозникова направила инициативу вице-премьеру Татьяне Голиковой и указала, что основными причинами, по которым детям не нравится ходить в школу, специалисты называют травлю и издевательства со стороны сверстников, а также отношение учителей и отсутствие интереса к учебе.

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      Анастасия Шейкина
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