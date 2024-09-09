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14:12, 9 сентября 2024Забота о себе

Названы негативные последствия употребления яблок

Нутрициолог Тиханычева предупредила о негативных последствиях употребления яблок

Фото: Caroline Attwood / Unsplash

Нутрициолог Жанна Тиханычева предупредила, что от употребления яблок, несмотря на все плюсы, могут быть и негативные последствия в ряде случаев. Их она назвала изданию «Страсти».

Она напомнила, что яблони часто подвергаются обработке пестицидами, и остаточное количество вредных веществ может попадать в организм. В связи с этим она рекомендовала покупать органические яблоки, а также тщательно мыть их или очищать перед употреблением.

Кроме того, из-за высокого уровня фруктозы яблоки могут повысить уровень сахара в крови, поэтому с ними следует быть аккуратными людям с предрасположенностью к метаболическим нарушениям, в том числе с сахарным диабетом.

Также употребление яблок может вызвать аллергические реакции из-за определенных белков, которые содержатся в плодах. Высокое содержание клетчатки также может привести к негативным последствиям, если чрезмерно есть яблоки.

Говоря о том, сколько можно съесть яблок в день, Тиханычева указала, что это зависит от общего состояния здоровья и индивидуальных особенностей организма, но в среднем рекомендуется одно-два яблока в день. Людям с нарушением метаболизма или сахарным диабетом стоит ограничиться одним фруктом в первой половине дня. Детям можно давать одно яблоко в день, разбитое на несколько приемов пищи.

Нутрициолог также рекомендовала съедать яблоки после завтрака или в качестве перекуса в первой половине дня. Их также можно добавлять в запеченном виде в каши. Кроме того, яблоки могут использоваться в выпечке, компотах, квасе и десертах.

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      Антон Похиляк
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