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16:38, 9 сентября 2024Экономика

Сбер начал пилот проекта биометрической оплаты в Нижнем Новгороде

Поездку в метро в Нижнем Новгороде появится возможность оплатить улыбкой

Фото: Григорий Соколов / РИА Новости

Сбер продолжает расширять сферу применения инновационных биометрических технологий оплаты. Компания реализует пилотный проект в метрополитене в Нижнем Новгороде, где уже можно пройти через турникет, посмотрев в камеру. До конца года аналогичные проекты запустятся в метрополитенах Самары и Екатеринбурга. Интеграция решений Сбера с региональными системами оплаты проезда проходит согласно подписанным дорожным картам.

Сервис «Оплата улыбкой», который позволяет оплачивать покупки одним взглядом, пользуется все большим спросом у россиян. Банк уже установил 750 тысяч биотерминалов в торговых точках по всей стране, а к концу 2024 года их число достигнет миллиона.

«Оплата по биометрии — быстрый, удобный и безопасный способ оплачивать товары и услуги. Сейчас мы распространяем этот клиентский опыт и на метрополитен. На одной из станций жители Нижнего Новгорода — клиенты Сбера — уже могут пройти через турникеты по биометрии. До конца года мы планируем подключить биометрическую оплату на всех турникетах нижегородского метро. В этом же году начнем пилотировать технологию в Самаре и Екатеринбурге», — сказал старший вице-президент, руководитель блока «Транзакционный банкинг B2C» Сбербанка Дмитрий Малых.

Кроме того, в декабре 2024 года Сбер планирует запустить на собственной инфраструктуре межбанковский биоэквайринг. Это даст клиентам любого российского банка возможность оплачивать покупки улыбкой в терминалах Сбера.

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