Подглядывавшего за квартирантками через камеры россиянина задержали

В Москве задержали мужчину, подглядывавшего за квартирантками через камеры

Начало событий в новости Москвич тайком записывал квартиросъемщиц на видео в ванной и комнатах

В Москве полиция задержала 46-летнего мужчину, подозреваемого по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни и в незаконном обороте специальных технических средств для негласного получения информации. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Об этом в понедельник, 9 сентября, сообщает Telegram-канал Shot.

По информации издания, девушки на протяжении полугода снимали квартиру у фигуранта, пока однажды не обнаружили скрытые камеры, через которые россиянин подглядывал за ними. После задержания мужчина признал свою вину. Жившие в двух из трех комнат квартирантки поспешили съехать и найти новое жилье.

3 сентября в Великобритании электрик попал в тюрьму за то, что снимал на скрытые камеры секс и другие интимные занятия незнакомых людей.