Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:04, 9 сентября 2024Россия

Москвич тайком записывал квартиросъемщиц на видео в ванной и комнатах

В Москве квартиросъемщицы нашли спрятанную хозяином жилья в ванной камеру

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Москве девушки, снимавшие две из трех комнат квартиры улице Народного Ополчения, нашли в ванной скрытую камеру. Об этом пишет Baza в Telegram.

По информации издания, одна из квартиранток заехала в жилье в конце июля, а 7 сентября заметила в ванной странный шнур, торчащий из потолка, который вел к спрятанной на полке с шампунями камере. Россиянка не стала говорить о находке хозяину, живущему в третьей комнате, а сразу обратилась в полицию.

В результате прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили на телефоне 46-летнего мужчины фото и видео с девушками. На одном из них обнаружившая камеру квартирантка лежала на диване в нижнем белье. Изучив записи, полицейские нашли еще несколько камер, общее число которых достигало шести. В свою очередь, хозяин квартиры признался, что трансляция с устройств шла к нему на мобильный, компьютер и телевизор.

Оказались ли записи в интернете, неизвестно.

Ранее в одном из салонов красоты подмосковного Щелково нашли скрытую камеру, снимавшую женщин во время процедуры лазерной эпиляции интимных зон. Как стало известно, замаскированное под противопожарный датчик устройство записало на видео десятки клиенток.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      Подполье сообщило о подготовке на Украине полумиллионной «армии вторжения». Где ВСУ хотят нанести удар?

      В Подмосковье разбился случайно взлетевший самолет. Что известно о крушении?

      Швеция направит новый пакет военной помощи Украине

      Минобороны показало кадры уничтожения «Bradley» ВСУ

      На Украине призвали к санкциям против некоторых поставляющих в Россию вино стран

      В Ереване объяснили участие Армении в саммитах СНГ

      Москвичам назвали срок прихода похолодания

      Мужчина поссорился с возлюбленной и поджег дом ее родителей

      Загитова сменила имидж

      Российские подростки подожгли тепловоз за вознаграждение

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше