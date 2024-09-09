Москвич тайком записывал квартиросъемщиц на видео в ванной и комнатах

В Москве квартиросъемщицы нашли спрятанную хозяином жилья в ванной камеру

В Москве девушки, снимавшие две из трех комнат квартиры улице Народного Ополчения, нашли в ванной скрытую камеру. Об этом пишет Baza в Telegram.

По информации издания, одна из квартиранток заехала в жилье в конце июля, а 7 сентября заметила в ванной странный шнур, торчащий из потолка, который вел к спрятанной на полке с шампунями камере. Россиянка не стала говорить о находке хозяину, живущему в третьей комнате, а сразу обратилась в полицию.

В результате прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили на телефоне 46-летнего мужчины фото и видео с девушками. На одном из них обнаружившая камеру квартирантка лежала на диване в нижнем белье. Изучив записи, полицейские нашли еще несколько камер, общее число которых достигало шести. В свою очередь, хозяин квартиры признался, что трансляция с устройств шла к нему на мобильный, компьютер и телевизор.

Оказались ли записи в интернете, неизвестно.

Ранее в одном из салонов красоты подмосковного Щелково нашли скрытую камеру, снимавшую женщин во время процедуры лазерной эпиляции интимных зон. Как стало известно, замаскированное под противопожарный датчик устройство записало на видео десятки клиенток.