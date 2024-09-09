Мужчина решил посмотреть запись с камеры наблюдения у дома и увидел неожиданную картину

Пользователь сети с ником bombtech1313 рассказал, что решил посмотреть запись с камеры наблюдения, установленной у двери дома, и увидел неожиданную картину. Неприятно удивившие его кадры мужчина опубликовал на портале Reddit.

В ролике можно увидеть, как почтальон подошел к двери дома и заметил рядом коробку с заказом. Он взял ее в руки, посмотрел на нее несколько секунд, после чего унес с собой. Автор поста уточнил, что на видео запечатлен мужчина, который регулярно приносит ему почту. Пользователь добавил, что в украденной коробке были товары для его собаки.

Комментаторы удивились глупости почтальона. «С каждым днем теряю веру в человечество», «Я в шоке, что воры до сих пор не знают, что их могут снимать», — написали они.

Ранее пользовательница Reddit рассказала, что ее мать решила посмотреть запись с камеры наблюдения у двери дома и пришла в ярость из-за поступка курьера. В ролике доставщик подошел к дому и бросил коробку с заказом на крыльцо.