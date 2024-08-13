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08:04, 13 августа 2024Интернет и СМИ

Женщина решила посмотреть запись с камеры наблюдения у дома и пришла в ярость

Пользовательница сети с ником NotSkyyVodka рассказала, что ее мать решила посмотреть запись с камеры наблюдения, установленной у двери дома, и пришла в ярость из-за поступка курьера. Видео с разозлившим женщину поведением доставщика опубликовано на портале Reddit.

В ролике можно увидеть, как курьер подошел к дому и бросил коробку с заказом на крыльцо. После этого мужчина пододвинул ее ногой к двери. «Мне кажется, было бы проще просто положить коробку перед дверью, не так ли?» — задалась вопросом автор поста.

Многие комментаторы возмутились поступком доставщика и посоветовали пользовательнице подать на него жалобу. Девушка ответила, что ее мать уже сообщила о случившемся в службу доставки, и уточнила, что сам заказ не пострадал. «Как человек, зарабатывающий на жизнь доставкой посылок, я не могу передать словами, как меня это бесит. Мои коллеги готовы буквально уничтожить посылку клиента, чтобы сэкономить пару секунд», — написал один из участников обсуждения.

Ранее пользователь Reddit поделился историей о том, как он получил уведомление от камеры наблюдения у дома и увидел неожиданную картину. Мужчина был неприятно удивлен поведением курьера, который доставлял его заказ.

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      Олег Давыдов
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