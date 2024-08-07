Мужчина получил уведомление от камеры наблюдения у дома и увидел неприятную картину

Пользователь Reddit с ником nduval поделился историей о том, как он получил уведомление от камеры наблюдения, установленной у двери дома, и увидел неожиданную картину. Мужчина был неприятно удивлен поведением курьера, который доставлял его заказ.

В ролике можно увидеть, как доставщик подошел к двери и оставил заказ, после чего заметил на столике рядом корзинку с печеньем для курьеров. Мужчина взял все пачки печенья и попытался унести их с собой.

Автор поста уточнил, что заметил на телефоне уведомление от камеры и увидел, как курьер забирал все снеки. Тогда владелец дома нажал на кнопку проигрывания звука и попросил доставщика взять только одну пачку. Однако мужчина проигнорировал его просьбу и забрал все печенье с собой.

«Возможно, вам понадобится записка, в которой будет написано что-то вроде: "Спасибо, что доставили сегодня заказ. Пожалуйста, отнеситесь к своим коллегам-курьерам с уважением и возьмите только одну [пачку печенья]"», — посоветовал пользователю один из комментаторов. «Такие люди, как он, портят все остальным», — возмутился другой участник обсуждения.

Ранее пользовательница Reddit рассказала, как они с мужем установили камеры наблюдения в доме и столкнулись с пугающими последствиями. Неизвестные получили доступ к их камерам.