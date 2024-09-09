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12:41, 9 сентября 2024Силовые структуры

Пострадавших при захвате ИК-19 сотрудников выписали из больниц

Пострадавших при захвате заложников сотрудников ИК-19 выписали из больниц

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Всех четверых сотрудников УФСИН России, пострадавших при захвате заложников в ИК-19, выписали из больниц. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, за пациентами продолжится амбулаторное наблюдение. Им предстоит пройти курс реабилитации.

Днем 23 августа четверо заключенных ИК-19 в городе Суровикино под Волгоградом захватили заложников во время заседания дисциплинарной комиссии. Злоумышленники заявили о принадлежности к запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Они лишили жизни четверых сотрудников колонии. Заключенные назвали своим мотивом месть за террористов, напавших на подмосковный «Крокус Сити Холл».

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      Екатерина Кашурникова
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