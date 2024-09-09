Пропавшую собаку вернули хозяйке спустя два года

В США семья воссоединилась с собакой, пропавшей два года назад

В США волонтеры вернули семье их собаку, пропавшую два года назад. Об этом сообщает KRDO.

Пес по кличке Медведь сбежал во время прогулки с зооняней в штате Колорадо. Хозяйка питомца Бренди Росс тяжело переживала его пропажу. Она тщетно пыталась найти его в течение нескольких недель, а затем по семейным обстоятельствам переехала в Нью-Йорк.

Через два года в июле все в том же Колорадо Медведя заметили волонтеры. Они стали подманивать его едой, а затем поймали в ловушку. По словам волонтеров, пес был истощен и оброс, но в целом здоров. Они нашли контакты Росс и помогли ей воссоединиться с Медведем.

Женщина призналась, что сначала не могла поверить, что ее питомца нашли. «Я буквально выплакала все глаза… Даже сейчас я в шоке от того, что это он», — добавила Росс. Перед приездом Медведя она успела купить ему миски, лежанку и игрушки. Как рассказывает Росс, она и ее дети с нетерпением ждали возвращения пса, а теперь не могут перестать его фотографировать и снимать на видео.

Ранее сообщалось, что в США кота по кличке Шото нашли спустя два года после его исчезновения и вернули хозяйке. Прохожий заметил тощего кота в трех тысячах километрах от его родного дома.

