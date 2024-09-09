Путин направил Ким Чен Ыну телеграмму

Путин: Россия и КНДР будут укреплять всеобъемлющее стратегическое партнерство

Президент России Владимир Путин направил лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну телеграмму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ЦТАК.

По его словам, Россия и КНДР будут и дальше укреплять всеобъемлющее стратегическое партнерство, что идет в русле обеспечения безопасности и стабильности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии.

Российский лидер подчеркнул, что отношения между нашими государствами находятся на высоком уровне. Отмечается, что это в полной мере подтвердили недавние конструктивные и содержательные переговоры в Пхеньяне.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова оценила отношения России и Северной Кореи выступая на полях Восточного экономического форума. По ее словам, оба государства в настоящее время проходят через невероятные вызовы санкционной войны.