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02:16, 9 сентября 2024Россия

Путин направил Ким Чен Ыну телеграмму

Путин: Россия и КНДР будут укреплять всеобъемлющее стратегическое партнерство
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Сергей Карпухин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин направил лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну телеграмму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ЦТАК.

По его словам, Россия и КНДР будут и дальше укреплять всеобъемлющее стратегическое партнерство, что идет в русле обеспечения безопасности и стабильности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии.

Российский лидер подчеркнул, что отношения между нашими государствами находятся на высоком уровне. Отмечается, что это в полной мере подтвердили недавние конструктивные и содержательные переговоры в Пхеньяне.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова оценила отношения России и Северной Кореи выступая на полях Восточного экономического форума. По ее словам, оба государства в настоящее время проходят через невероятные вызовы санкционной войны.

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      Марина Совина
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