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05:20, 6 сентября 2024Мир

Захарова оценила отношения России и Северной Кореи

Захарова: Россия и КНДР проходят через невероятные вызовы санкционной войны
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова оценила отношения России и Северной Кореи выступая на полях Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, оба государства в настоящее время проходят через невероятные вызовы санкционной войны. «Мы вместе находимся в одном регионе и субрегионе, мы имеем ряд совпадающих взглядов на международную обстановку», — отметила она.

В июне российский президент Владимир Путин в ходе официального визита во Вьетнам заявил, что введенные под эгидой Совбеза ООН западные санкции против КНДР являются очень странными и напоминают ему блокаду Ленинграда.

Ранее Путин заявил, что санкции Совбеза ООН против Северной Кореи, инициированные США, необходимо пересмотреть.

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      Марина Совина
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