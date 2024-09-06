Захарова: Россия и КНДР проходят через невероятные вызовы санкционной войны

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова оценила отношения России и Северной Кореи выступая на полях Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, оба государства в настоящее время проходят через невероятные вызовы санкционной войны. «Мы вместе находимся в одном регионе и субрегионе, мы имеем ряд совпадающих взглядов на международную обстановку», — отметила она.

В июне российский президент Владимир Путин в ходе официального визита во Вьетнам заявил, что введенные под эгидой Совбеза ООН западные санкции против КНДР являются очень странными и напоминают ему блокаду Ленинграда.

Ранее Путин заявил, что санкции Совбеза ООН против Северной Кореи, инициированные США, необходимо пересмотреть.