Раскрыт райдер певца JONY

Shot: райдер певца JONY включает безлимитный кальян и массажистку

Певец JONY (настоящее имя — Джахид Афраил оглы Гусейнли) ждет от заказчиков выступлений фен-стайлер Dyson, безлимитный кальян и персональную массажистку. Райдер исполнителя раскрыл Telegram-канал Shot.

Артист требует за проведение мероприятия 6 миллионов рублей. По данным источника, главным условием для его выступления является соблюдение каждого пункта райдера. В случае несоблюдения хотя бы одного из них заказчикам грозит отмена концерта без возврата средств или штраф до 500 тысяч рублей.

Среди требований исполнитель хита «Комета» указывает перелет авиакомпанией S7, поездки по городу на Mercedes-Benz Sprinter и Mercedes V-class Maybach не старше 2019 года. Певец с командой из 14 человек готов заселиться в четырех- или пятизвездочный отель евростандарта. При этом в номере он ожидает увидеть приставку PlayStation 5 с двумя джойстиками и играми FIFA, фен Dyson, аптечку, горячий обед из пяти позиций и определенные патчи.

Также артист просит предоставить ему услуги массажистки на 1-2 часа либо в номер, либо в массажный кабинет. В гримерке исполнителя, согласно райдеру, должны быть фен Dyson, десять бутылок Red Bull, ромашковый чай, виски An Cnoc, финики, овощная тарелка, безлимитный кальян и персональный кальянщик. Интервью и фотосессии запрещены.

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