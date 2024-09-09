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11:32, 9 сентября 2024Ценности

Разводящаяся Дженнифер Лопес появилась на публике в прозрачном платье

Фото: Imagespace / Alamy Live News / Legion-Media

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес, которая разводится с актером Беном Аффлеком, появилась на публике в откровенном образе. Соответствующие кадры публикует Page Six.

55-летняя знаменитость посетила вечеринку Golden Globes, которая проходила в отеле Four Seasons в Онтарио, в наряде люксового бренда Chloé. На размещенных кадрах видно, что прозрачная ткань платья демонстрировала ее атласное нижнее белье. В качестве обуви телезвезда преподчла сапоги в тон, а в руках Лопес держала клатч.

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Что касается аксессуаров, на исполнительнице были массивные серьги и несколько колец с бриллиантами.

В августе Дженнифер Лопес опубликовала провокационное фото в день рождения Бена Аффлека. Знаменитость разместила серию снимков, на которых позировала в прозрачном платье модного дома Dior. Наряд покрывали блестящие аппликации, а в руках Дженнифер держала сумку в стразах.

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      Карина Черных
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