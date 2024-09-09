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00:39, 9 сентября 2024Россия

Резервуары с топливом в российском регионе ликвидировали

Пожар на площадке для хранения топлива в Волоконовском районе ликвидирован

Фото: Александр Кожохин / РИА Новости

Пожар на площадке для хранения топлива, начавшийся после атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), в Волоконовском районе Белгородской области ликвидирован. Об этом сообщил глава района Сергей Бикетов в своем Telegram-канале.

«Хочу сказать большое спасибо пожарным командам, сотрудникам силовых структур и территориальной обороны, работникам "РусАгро" и всем, кто принимал участие в тушении пожара, за слаженную и оперативную работу», — написал Бикетов.

Инцидент произошел вечером 8 августа. По информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в результате атаки беспилотника загорелись резервуары с топливом. Глава региона не уточнил, на какой площади загорелись резервуары.

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