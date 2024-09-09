Россиян захотели обязать проходить примирение при расторжении брака

«Ъ»: Минюст предложил проводить примирительную процедуру при расторжении брака

Минюст предложил проводить обязательную процедуру примирения при разводе, вопрос прорабатывается. Об этом сообщил «КоммерсантЪ».

Подчеркивается, что с инициативой выступил глава министерства Константин Чуйченко. Он уточнил, что в рамках примирения супруги смогут договориться о месте жительства детей, разделе имущества и выплате алиментов.

Минюст подчеркнул, что вопрос прорабатывается с участием научного сообщества и федеральных органов исполнительной власти.

Ранее депутат Игорь Антропенко подготовил к внесению в Госдуму проект закона, согласно которому супруги, которые имеют несовершеннолетних детей, должны будут пройти психологическую консультацию перед разводом. Также консультация будет обязательной для пар, в которых один из супругов не согласен на развод.