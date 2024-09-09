Россиянам назвали способы отсрочить износ одежды

Химик Поликарпова: отсрочить износ одежды помогут жидкие средства для стирки

Старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной химии Государственного университета просвещения Людмила Поликарпова назвала россиянам способы отсрочить износ и выцветание одежды. Ее комментарий публикует NEWS.ru.

По словам эксперта, продлить срок службы вещей помогут жидкие моющие средства вместо порошка и деликатные режимы для натуральных тканей. «Не стирайте в горячей воде. Оптимальный вариант — 30-40 градусов Цельсия», — отметила собеседница издания.

Также она посоветовала сушить одежду в тени или на хорошо проветриваемом балконе, а не на солнце, избегать ее хранения в тесных местах и использовать защитные чехлы из хлопка.

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