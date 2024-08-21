Россиянам рассказали о правильном уходе за дорогой одеждой

Технолог Кича: дорогие вещи из деликатных тканей лучше стирать гелями

Россиянам дали рекомендации по правильному уходу за дорогой одеждой. Комментарий от главного технолога сети чисток и ремонтов обуви Sneaknfresh Дмитрия Кича поступил в распоряжение «Ленты.ру».

По словам эксперта, дорогие предметы гардероба обычно выполнены из деликатных тканей, которые требуют особого ухода. В первую очередь специалист советует изучать бирки, поскольку в них содержится информацию по уходу за каждой вещью. Так, если производителем рекомендована ручная стирка, то лучше очищать вещи специальными жидкими гелями.

«Обычно это касается вещей из натурального шелка и кашемира, а также других разновидностей редких шерстяных тканей: мериноса, альпака, ангоры. Жидкие средства не содержат отбеливателей и гораздо лучше растворяются в воде, не нарушая структуру волокон», — рассказал собеседник издания.

Особого подхода требует не только стирка, но и сушка вещей из деликатных тканей, утверждает Кича. Не стоит пользоваться автоматической сушкой или развешивать такие вещи на веревке с деформирующими прищепками. «Раскладывайте одежду на открытом воздухе на ровной поверхности. Однако вещи не должны долго оставаться под воздействием прямых лучей солнца: ткань выцветает», — уточнил он.

В то же время хранить предметы гардероба из деликатных тканей лучше на полках в шкафу. Плечики используются только для тех видов ткани, которые не растягиваются. «Гладить дорогие вещи лучше при низкой температуре. Кроме того, для ухода за вещами из деликатных тканей лучше подойдет отпариватель», — подытожил технолог.

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