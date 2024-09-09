Российские туристы застряли в Китае из-за супертайфуна

Россияне застряли на Хайнане из-за обрушившегося на курорт тайфуна «Яги»

Российские туристы застряли на китайском Хайнане из-за обрушившегося на популярный курорт страны супертайфуна «Яги». Об этом пишет «Ямал Медиа».

Теперь соотечественники, находящиеся в городском округе Хайкоу на севере курортного острова, ждут возможности вернуться на родину. Отмечается, что международный терминал местного аэропорта прекратил работу еще 6 сентября.

По данным издания, россияне, остановившиеся в отеле аэропорта Мейлань, оказались в эпицентре природной стихии. Ветер, порывы которого превышали 60 метров в секунду, повредил здания, перевернул стоявшие на улице авто, а также сломал деревья и уличные конструкции.

«Зону лобби пришлось забаррикадировать, — рассказала туристка Мария. — Людей на время прохождения тайфуна эвакуировали в полуподвал, потом перевели в зону завтрака без окон».

Вечером 8 сентября местное авиасообщение было восстановлено, при этом второй терминал, обслуживающий международные рейсы, все еще не работал. Вылет в Москву, назначенный на 9 сентября, дату которого переносили дважды, снова был отменен и перенесен на 11 сентября.

«Выматывает вся неясность ситуации и эти переносы-отмены, — сообщил один из отдыхающих. — Никакой конкретики. Ну и духота, и жизнь на чемоданах накладывают свой отпечаток».

Ранее туристы из России, приехавшие на отдых в КНР, едва не сгорели заживо в отеле. Жители Владивостока рассказали, что гостиница загорелась в китайском городе Яньцзы.