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20:30, 9 сентября 2024Бывший СССР

Российский посол назвал цель вторжения ВСУ в Курскую область

Посол РФ в Минске Грызлов назвал целью вторжения в Курскую область срыв выборов

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Посол России в Минске Борис Грызлов назвал одной из целей вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область срыв процесса выборов. Его слова приводит РИА Новости.

«Одной из целей вражеского вторжения в Курскую область, попыток вторжения в другие приграничные области было сорвать российские выборы», — сказал он.

Дипломат также назвал нападение на российские регионы попыткой посеять панику в обществе и политической системе. Однако граждане России ответили на агрессию еще большей сплоченностью, подчеркнул Грызлов.

6 августа Украина нанесла массированный удар по Курской области. ВСУ обстреляли приграничный город Суджа, после чего начали штурм государственной границы. В результате украинским военным удалось зайти на территорию России. С начала вторжения в российский регион ВСУ лишились на курском направлении более 11,4 тысячи бойцов.

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      Кристина Есикова
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